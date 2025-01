'इंडिया गठबंधन खत्म कर दो..' आखिर किस-किस पर नाराज हो गए उमर अब्दुल्ला?

Omar Abdullah on India Bloc: लोकसभा चुनाव से पहले बड़े शोर-शराबे और हंगामे के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने 'INDIA' गठबंधन बनाया. हालांकि गठबंधन बनने के कुछ दिन बाद ही एक अहम पार्टी जेडीयू ने भाजपा के साथ NDA में शामिल हो गई. इसके अलावा लोकसभा चुनावों में भी राज्य की पार्टियों ने कांग्रेस से किनारा किया. ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को इंडिया गंठबंधन की सहयोगी पार्टिया से अलग होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है. इसी के देखते हुए गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं है, इसलिए इंडिया ब्लॉक को भंग कर देना चाहिए.

दिल्ली चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष एकजुट नहीं है, इसलिए इंडिया ब्लॉक को भंग कर देना चाहिए. आप और कांग्रेस दोनों ही इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं लेकिन दोनों पार्टियां दिल्ली चुनाव अलग-अलग लड़ रही हैं. बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे जमकर छीटाकशी भी कर रही हैं.

#WATCH | Jammu: J&K CM Omar Abdullah says, "... I cannot say anything about what's going on in Delhi because we have nothing to do with Delhi Elections... As far as I remember, there was no time limit to the INDIA alliance. Unfortunately, no INDIA alliance meeting is being… pic.twitter.com/u9w9FazeJG

— ANI (@ANI) January 9, 2025