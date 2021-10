कोरोना वॉरियर्स को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया सलाम, शेयर किया ये खास वीडियो

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को देश के दूरदराज इलाकों में एंटी कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन (Anti Covid-19 Vaccination Campaign) में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें सलाम किया.

प्रधानमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से किए एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे तेज टीकाकरण अभियान इन स्वास्थ्य कर्मियों के परिश्रम के कारण ही आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है जो दुर्गम क्षेत्रों में भी बड़ा जोखिम उठा कर टीका लगाने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश को सुरक्षित करने में इनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा.

This is just one example of the monumental effort put in by every stakeholder to ensure our fellow citizens get vaccinated.

Kudos to each and every person who is making India’s vaccination drive a success. https://t.co/5L4yh0JNoR

