NASA..UK और यूरोपीय एजेंसियों ने भेजी बधाइयां, ISRO की मेहनत के सामने नतमस्तक

Indian Moon Mission: चंद्रयान-3 ने आखिरकार सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं. चांद की सतह पर उसने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी. ठीक 23 अगस्त की शाम के 6:04 का तय समय पर चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी. दुनिया के वैज्ञानिक और बड़े-बड़े देश इस प्रतिभा का लोहा मान रहे हैं. इसी कड़ी नासा ने भी इसरो को बधाई दी है. नासा के साथ-साथ दुनिया की अन्य दिग्गज स्पेस एजेंसियों ने बधाई देते हुए खुशी जताई है.

नासा ने लिखा- बेहद खुशी है



दरअसल, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने बधाई देते हुए लिखा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए इसरो को बधाई. चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिग करनेवाला चौथा देश बनने के लिए भारत को बधाई. इस मिशन में आपका पार्टनर बनकर हमें बेहद खुशी है. बिल नेल्सन के इस ट्वीट को नासा के आधिकारिक पेज पर शेयर भी किया गया है.

Congratulations @isro on your successful Chandrayaan-3 lunar South Pole landing! And congratulations to #India on being the 4th country to successfully soft-land a spacecraft on the Moon. We’re glad to be your partner on this mission! https://t.co/UJArS7gsTv

यूरोपीयन स्पेस एजेंसी

वहीं यूरोपीयन स्पेस एजेंसी (ईएसए) ने इसरो को चंद्रयान-3 के लिए बधाई दी है. साथ ही ईएसए के प्रमुख जोजफ एशबाकर ने कहा कि इसरो और भारत के सभी लोगों को बधाई. नई तकनीक को प्रदर्शित करने का शानदार तरीका और चांद पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग करना शानदार है. मैं बहुत प्रभावित हूं.

Incredible! Congratulations to @isro, #Chandrayaan_3, and to all the people of India!!

What a way to demonstrate new technologies AND achieve India’s first soft landing on another celestial body. Well done, I am thoroughly impressed.

— Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) August 23, 2023