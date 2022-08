Congress Protest: 'मैं क्यों बचाऊंगा परिवार को', गांधी फैमिली को बचाने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद

Salman Khurshid Statement: महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस आज देशभर में प्रदर्शन कर रही है. पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. दोनों दिग्गज नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है. कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कहा है कि ये सब गांधी परिवार को बचाने के लिए हो रहा है. बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पलटवार किया और कहा कि परिवार को बचाने के लिए मैं क्यों आऊंगा. मैं अपने नेता को बचाने के लिए आऊंगा, मेरा नेता मुझे बचाता है.

सलमान खुर्शीद ने और क्या कहा?

कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश की आम जनता पर जो प्रहार हो रहा है, हम उसे लेकर लड़ रहे हैं. ये लंबी लड़ाई चलेगी. आज जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी और महंगाई का है.

#WATCH | Delhi: "...Why will I come to save the family? I'll come to save my leader, my leader saves me. I have no issue if they make this a definition of family," Congress leader Salman Khurshid says on BJP's allegation that the party's protest is an attempt to save the "family" pic.twitter.com/Zg2hS4Jtsz

— ANI (@ANI) August 5, 2022