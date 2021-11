नवाब मलिक का बड़ा खुलासा! जारी किया NCB अधिकारी और सैम डिसूजा का ऑडियो क्लिप

मुंबई: ड्रग्स केस (Drugs Case) में आरोपों का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज (रविवार को) महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री और एनसीपी (NCP) के नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सैम डिसूजा (Sam D'Souza) का असली नाम सैनविले स्टेनली डिसूजा (Sanville Steanley D'souza) है. नवाब मलिक ने सैनविले स्टेनली डिसूजा और एनसीबी अधिकारी के बीच फोन पर हुई बात का ऑडियो क्लिप भी ट्वीट किया. बता दें कि एनसीबी ने सैनविले स्टेनली डिसूजा को नोटिस भेजा था.

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट किया, 'सैनविले स्टेनली डिसूजा और एनसीबी अधिकारी वीवी सिंह के बीच बातचीत'

Telephone conversation between Sanville Steanley D'souza and V.V. Singh (NCB official) pic.twitter.com/YdSeN2uitz

