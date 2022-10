NCP प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कराया गया भर्ती

Sharad Pawar Health: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार को सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पवार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. एनसीपी के मुताबिक पवार को 2 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है. इसके बाद वह 4-5 नवंबर को शिरडी में होने वाले पार्टी कैंप में हिस्सा लेंगे.

बता दें कि पिछले साल अप्रैल में राकांपा प्रमुख की पित्ताशय की थैली की सर्जरी हुई थी. शरद पवार को पिछले साल 11 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. एनसीपी प्रमुख को पित्ताशय की थैली में पथरी होने का पता चला था. जिसके चलते पवार ने एक पित्त पथरी को हटाने के लिए एक एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेडेड कोलांगियोपेंक्रेटोग्राफी (ईआरसीपी) प्रक्रिया से गुजरना पड़ा.

