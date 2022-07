Nupur Sharma Row: नूपुर शर्मा पर अखिलेश यादव के विवादित ट्वीट से महिला आयोग नाराज, DGP को लिखा गया खत

Akhilesh Yadav Controversial Tweet On Nupur Sharma: राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission For Women) ने बीजेपी (BJP) की निलंबित सदस्य नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के चीफ अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के ट्वीट को ‘उकसाने वाला’ करार देते हुए यूपी पुलिस (UP Police) से सपा सुप्रीमो के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है. बता दें कि नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनको फटकार लगाई थी. इसपर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए विवादित ट्वीट किया और अब उनके ट्वीट पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाराजगी जताई है.

अखिलेश यादव का विवादित ट्वीट

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि नूपुर शर्मा ‘और उनकी अनियंत्रित जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है’ और उन्हें माफी मांगनी चाहिए. अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया था, ‘सिर्फ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए.’

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने जताई नाराजगी

गौरतलब है कि अब अखिलेश यादव के ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission For Women) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी डी. एस. चौहान को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है. एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि ट्वीट ‘सरासर उकसाने वाला’ है. रेखा शर्मा ने कहा, ‘राष्ट्रीय महिला आयोग ने पाया कि अखिलेश यादव का एक ट्वीट नूपुर शर्मा के खिलाफ नफरत और द्वेष की भावना को व दो धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने वाला है, जो बेहद निंदनीय है.’

NCW ने की अखिलेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग

उन्होंने कहा, ‘मामले की गंभीरता को देखते हुए आपको अखिलेश यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.’ रेखा शर्मा ने अखिलेश यादव के बयान को ‘अवांछित’ भी करार दिया, क्योंकि मामला पहले ही कोर्ट में लंबित है.

रेखा शर्मा ने कहा, ‘नुपुर शर्मा को पहले ही जान से मारने की धमकी मिल रही है और ऐसे में अखिलेश का ट्वीट आम जनता को नूपुर शर्मा के खिलाफ हमले के लिए उकसाता है. मामले की जांच की जानी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि मामले में तीन दिन के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए.

(इनपुट- भाषा)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

LIVE TV