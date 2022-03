कोरोना गाइडलाइन पर राहत भरी खबर, देश में 31 मार्च से हटेगी सभी पाबंदियां; सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर हुआ ये बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Covid-19 in India) का संक्रमण धीरे-धीरे कम होने लगा है और अब रोजाना दो हजार से कम मामले सामने आ रहे हैं. इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों (Coronavirus Guidelines) के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है. कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर सरकार ने करीब दो साल बाद 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गईं सभी पाबंदियों को 31 मार्च से खत्म किया जा रहा है. हालांकि इसके बावजूद, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के अनुसार, लागू नियमों की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है और उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई और आदेश जारी नहीं किया जाएगा.

National Disaster Management Authority, Ministry of Home Affairs revokes the provisions of the Disaster Management Act for Covid containment measures.

Advisories on Covid containment measures, including the use of face masks will continue, reads the official order pic.twitter.com/nC4rJB8L9a

