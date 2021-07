NEET UG 2021 Exam Date: 12 सितंबर को होगा नीट एग्जाम, कल से शुरू होंगे आवेदन

नई दिल्ली: मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट (NEET 2021) अब 1 अगस्त के बजाए 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने सोमवार को यह घोषणा की.

शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'NEET (UG) का आयोजन देश भर में कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 12 सितंबर 2021 को होगा. आवेदन की प्रक्रिया NTA वेबसाइट के जरिए मंगलवार शाम 5 बजे से शुरू होगी. नीट परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराई जा सके, इसलिए परीक्षा वाले शहरों की संख्या 155 से बढ़ाकर 298 कर दी गई है. साथ ही परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 3862 (वर्ष 2020) से बढ़ा दी गई है.'

In order to ensure social distancing norms, number of cities where examination will be conducted has been increased from 155 to 198. The number of examination centres will also be increased from the 3862 centres used in 2020.

