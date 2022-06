Amravati-Akola Road: NHAI ने किया ऐसा काम, बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड; गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम

Guinness Book of World Records: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सिर्फ 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस उपलब्धि पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जमकर तारीफ की और बताया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में NH-53 पर अमरावती से अकोला के बीच सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

Feel very happy to congratulate our exceptional Team @NHAI_Official , Consultants & Concessionaire, Rajpath Infracon Pvt Ltd & Jagdish Kadam, on achieving the Guinness World Record ( @GWR ) of laying 75 Km continuous Bituminous Concrete Road... pic.twitter.com/hP9SsgrQ57

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट कर कहा, 'यह पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है. NHAI की हमारी असाधारण टीम, कंसल्टेंट्स और कंसेशनेयर, राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और जगदीश कदम को NH-53 सेक्शन पर अमरावती और अकोला के बीच सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट रोड बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने पर बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है. मैं विशेष रूप से हमारे इंजीनियर्स और श्रमिकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल करने के लिए दिन-रात मेहनत की.

NHAI successfully completed a Guinness World Record by constructing 75 Km continuous bituminous concrete in single lane on the section of NH-53 b/w Amravati to Akola in a record time of 105 hours & 33 minutes: Union Minister Nitin Gadkari

(Source: Nitin Gadkari's Twitter handle) pic.twitter.com/IOwKpRFyxS

