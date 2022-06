Govt Scheme के तहत मिल रहा है 2.67 लाख रुपये! क्या आपको भी आया ऐसा मैसेज?

PIB Fact Check: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार सरकारी योजना के तहत सभी लोगों को 2.67 लाख रुपये दे रही है. इसको लेकर एक मैसेज भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि सरकारी योजना (Govt Yojana) के तहत आपके बैंक अकाउंट में 2,67,000 रुपये क्रेडिट किए गए हैं.

सरकारी संस्था प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस मैसेज का फैक्ट चेक (PIB Fact Check) किया है और बताया है कि मोबाइल पर मिल रहा ये मैसेज पूरी तरह फर्जी है. इसके साथ ही पीआईपी ने कहा है कि सरकार इस तरह की कोई योजना नहीं चला रही है और इस तरह के मैसेज से सरकार का कोई लेनादेना नहीं है.

अगर आपके भी मोबाइल पर ऐसा मैसेज आया है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकारी योजना के तहत आपके खाते में 2.67 लाख रुपये जमा किए गए हैं तो सावधान हो जाएं. पीआईबी ने बताया कि सरकारी योजना के नाम पर ऐसे धोखाधड़ी वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं और फिर इससे आपके बैंक अकाउंट से स्कैम किया जा सकता है. इसलिए ऐसे मैसेज से बचकर रहें.

सरकार योजना के तहत 2.67 लाख रुपये देने का दावा करने वाले मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जा रहा है. इस लिंक पर गलती से भी क्लिक ना करें. पीआईबी ने इस तरह के मैसेज से बचने और मैसेज के साथ मिल रहे लिंक पर क्लिक ना करने की सलाह दी है. ऐसी लिंक पर क्लिक करने से आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है.

Did you also receive a message claiming that your bank account has been credited with Rs 2,67,000 under 'Govt Yojana'?

BEWARE! #PIBFactCheck

This Message is #FAKE!

Government of India is not running any such scheme and is not associated with this text message. pic.twitter.com/DycI36h3Pb

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 7, 2022