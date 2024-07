Bihar: नीतीश कुमार दिमाग में आते हैं.. समझ में नहीं, अब इंजीनियर के छूने लगे पैर!

Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं. इस बार वे इंजीनियर के पैर छूकर सुर्खियों में हैं. पटना के सरकारी कार्यक्रम में जब उन्होंने एक अधिकारी के सामने हाथ जोड़ लिया और उनके पैर छूने लगे तो लोग देखते ही रह गए. नीतीश कुमार ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं. पहले भी उन्होंने अपने इसी अंदाज से लोगों को कई बार ताज्जुब में डाला है.

नीतीश कुमार हाथ-पैर जोड़ने लगे..

दरअसल, जेपी गंगा पथ के गायघाट से कंगन घाट तक के हिस्से के उद्घाटन समारोह में सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों से राघोपुर पुल के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ले रहे थे. इसी दौरान मंच से सीएम नीतीश कुमार अधिकारी के हाथ-पैर जोड़ने की बात करने लगते हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी मौके पर मौजूद रहे.

वीडियो हो गया वायरल..

वीडियो में दिख रहा है कि पथ निर्माण विभाग के अधिकारी उनको पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं. इसी दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पैर छू लेता हूं. हालांकि, मौके पर मौजूद अधिकारी (आईएएस प्रत्यय अमृत) सीएम नीतीश कुमार को रोकते हैं. यह देखकर मंच पर मौजूद सभी अचंभित रह जाते हैं.

क्या कहा नीतीश कुमार ने..

नीतीश कुमार कहते हैं कि किसी चीज की जरूरत है, मेरी बात मानिए, इसी साल तक करवा दीजिए और जब बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा. रास्ते में थोड़ी दूर जाकर रुक जाएं, ये ठीक नहीं है. सीएम नीतीश ने आगे कहा कि पहले ये पुल बख्तियारपुर तक बन रहा था. हम उत्तर बिहार के अलग-अलग इलाकों को पटना से जोड़ने के लिए तमाम पुल बना रहे हैं. इससे लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा.

