दिल्ली सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग पर लगाई रोक, जानिए वजह

नई दिल्लीः पिछले काफी दिनों से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP (high security registration plates) को हासिल करने के लिए काफी आवेदन किए जा रहे थे लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसकी नई बुकिंग पर रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगवाने में जनता को रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रोक दिया है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस संबंध में मंगलवार (6 अक्टूबर) को एक बैठक की जिसमें उन्होंने आदेश जारी कर कहा कि जब तक एचएसआरपी और स्टिकर लगवाने की प्रक्रिया लोगों के लिए आसान नहीं हो जाती, तब तक कोई भी नई बुकिंग नहीं होगी.

HSRP में आ रही थीं लोगों की शिकायतें

दरअसल, पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार के पास हाई सिक्योरिटी नंबर के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों को लेकर कई शिकायतें आ रही थी. इसके बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये कदम उठाया.साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल एचएसआरपी को लेकर कोई भी नया अभियान शुरू न किया जाए. बता दें कि ऑनलाइन एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर को लगवाने की अपॉइंटमेंट के बाद भी बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं लगवा पा रहे थे. पहले इसे लेकर खबर थी कि जिनके पास हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं होगा उनका चालान काटा जाएगा लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

Convened a meeting today to address issues coming in HSRP & Colour Coded stickers installation. OEMs have been directed to remove shortcomings in the web portal to make it more user friendly.

People will get sufficient time to install HSRP & sticker on vehicles. No need to panic. pic.twitter.com/hBo9FYzpTr

