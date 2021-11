यहां सड़क किनारे नहीं मिलेगा नॉनवेज खाना, जानें कहा-कहां लागू है ये नियम

अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) में अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत आज से सार्वजनिक सड़कों के किनारे ठेलों पर नॉनवेज खाने का सामान बेचने पर बैन (Ban on Roadside Nonvej) लगा दिया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 'सार्वजनिक सड़कों पर नॉनवेज खाने का सामान बेचने पर रोक लगा दी गई है. इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में ये सामान नहीं बेचे जा सकते.' अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने यह फैसला किया है.

इस बीच सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी लगाकर अपनी आजिविका चलाने वाले नॉनवेज फूड वेंडर्स का कहना है कि इस फैसले से उनकी कमाई पर बुरा असर पड़ेगा इसलिए उन्हें अब अपने परिवार की चिंता सता रही है.

Ahmedabad: Street vendors fear losing livelihood after AMC banned stalls selling non-veg food alongside roads & in 100 m radius of schools, colleges, religious spots. "How does it make sense to ban us & allow hotels. Won't the smell (of non-veg food) come from there?" says Rakesh pic.twitter.com/KWDcz7FT25

