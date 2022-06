Norovirus: कोरोना और मंकीपॉक्स के खतरे के बीच भारत आया एक नया वायरस, जानिए इसके लक्षण और बचाव के तरीके

2 cases of Norovirus in Kerala: कोरोना वायरस और मंकीपॉक्स के खतरे के बीच भारत में एक नए वायरस ने दस्तक दी है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में नोरो वायरस के 2 मामले सामने आए हैं. हालांकि नोरो वायरस से संक्रमित दोनों बच्चों की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है. इसके साथ ही प्रशासन ने बचाव के लिए जरूरी कार्रवाई तेज कर दी है और लोगों के सैंपल लेकर टेस्टिंग की जा रही है.

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज (Veena George) ने बताया, 'केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के विझिंजम इलाके में नोरोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है. चिंता की कोई जरूरत नहीं है. स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति का आकलन किया है. क्षेत्र से सैंपल लेकर टेस्टिंग की गई है और बचाव के लिए जरूरी कार्रवाई तेज कर दी गई है.' इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संक्रमित पाए गए दोनों 2 बच्चों की हालत स्थिर है.

2 cases of Norovirus confirmed in Vizhinjam; no need for concern. Health Dept has assessed the situation; samples have been collected & tested from the area & preventive actions have been intensified. Condition of the 2 children stable: Kerala Health Min Veena George

(File Pic) pic.twitter.com/m1rk8xijbJ

— ANI (@ANI) June 6, 2022