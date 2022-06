BJP के एक्शन के बाद नूपुर शर्मा ने मांगी माफी, अपने बयान पर सफाई में किया शिवजी का जिक्र

Kanpur Violence: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान पर भाजपा से निलंबित नूपुर शर्मा ने अब सफाई दी है. उन्होंने अपने बयान के लिए ट्वीट कर माफी मांगी है. उन्होंने अपने सफाफी में भगवान शिव का जिक्र करते हुए माफी मांगी है कि उनकी मंशा किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं थी. विवादित बयान को लेकर भाजपा नूपुर शर्मा को पहले ही निलंबित कर चुकी है. भाजपा ने भी इस मामले में एक बयान जारी कर कहा था कि पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है.

बयान को लेकर जारी विवाद और भाजपा से निलंबित होने के बाद नूपुर शर्मा ने सफाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी. जहां रोजाना मेरे आराध्य शिवजी का अपमान किया जा रहा था. मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है. दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जा के पूजा कर लो. मेरे सामने बार-बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिवजी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दी. अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापिस लेती हूं. मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी.

BJP leader Nupur Sharma issues an apology; tweets, "I take back my words if they hurt anyone's religious sentiments." pic.twitter.com/yIFc4oKYs5

