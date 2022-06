Violence After Namaz: बवाल, पत्थरबाजी, हंगामा...जुमे की नमाज के बाद इन शहरों में बिगड़े हालात

Nupur Sharma Statement: पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश के कई शहरों में शुक्रवार को माहौल बिगड़ गया. दिल्ली, सहारनपुर, प्रयागराज, लुधियाना, मुंबई, हावड़ा, तेलंगाना और मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा.

एडीजी की गाड़ी का शीशा टूटा, गनर घायल

प्रयागराज के अटाला इलाके में पत्थरबाजी हुई, जिसमें एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ी का शीशा टूट गया और उनका गनर गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई. वहीं कानपुर में पुलिस ने हालात को देखते हुए सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं. कहीं पर फ्लैग मार्च हो रहा है तो कहीं ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है.

मुरादाबाद और सहारनपुर में भी माहौल बिगड़ा नजर आया और मुसलमानों ने जमकर विरोध-प्रदर्शन और नारेबाजी की. वहीं मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने कहा, जुमे की नमाज जिले में शांतिपूर्वक हुई. जिन्होंने नारेबाजी की, उन्हें बाद में तितर-बितर कर दिया गया.

#WATCH | Stones hurled during clashes in Atala area of UP's Prayagaraj over controversial remarks of suspended BJP leader Nupur Sharma and expelled BJP leader Naveen Kumar Jindal. pic.twitter.com/fZGmQYezs7 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 10, 2022

#WATCH Huge protest in UP's Saharanpur over inflammatory statements of suspended BJP leader Nupur Sharma and expelled BJP leader Naveen Kumar Jindal pic.twitter.com/H9z9sDvFWx — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 10, 2022

सीएम योगी ने दिए कार्रवाई के आदेश

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद बवाल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है. सीएम ने कहा कि हुड़दंगियों, पथराव करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं. एसीएस अवनीश अवस्थी, कार्यकारी डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय से स्थिति का मुआयना कर रहे हैं.

#WATCH Prayagraj ADG's vehicle damaged after a protest erupted in Atala area over controversial remarks of suspended BJP leader Nupur Sharma & expelled BJP leader Naveen Kumar Jindal, earlier today The ADG was on ground to control the law&order situation as a protest erupted pic.twitter.com/lCCYrTyBOq — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 10, 2022

दिल्ली में भी नारेबाजी, फूंका पुतला

दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भी जुमे की नमाज के बाद लोग जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की. उन्होंने नूपुर शर्मा का पुतला भी फूंका. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को वहां से हटा दिया है. फिलहाल इलाके में शांति है.

शाही इमाम ने कहा-शायद ओवैसी के लोग थे

जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा, हमें नहीं पता कि प्रदर्शनकारी कौन थे. मुझे लगता है कि ये AIMIM या फिर ओवैसी के लोग थे. हमने साफ कर दिया था कि अगर वे प्रदर्शन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे. उन्होंने आगे कहा, मस्जिद कमेटी की ओर से विरोध का कोई आह्वान नहीं किया गया था. वास्तव में, गुरुवार को जब लोग विरोध करने की योजना बना रहे थे तो हमने उनसे साफ रूप से कहा कि जामा मस्जिद (समिति) से विरोध का कोई आह्वान नहीं था.

#WATCH People in large numbers protest at Delhi's Jama Masjid over inflammatory remarks by suspended BJP leader Nupur Sharma & expelled leader Naveen Jindal, earlier today No call for protest given by Masjid, says Shahi Imam of Jama Masjid. pic.twitter.com/Kysiz4SdxH — ANI (@ANI) June 10, 2022

15 मिनट में पा लिया काबू

सेंट्रल दिल्ली की डीसीपी श्वेता चौहान ने कहा, जुमे की नमाज के लए 1500 लोग जामा मस्जिद में जमा हो गए. नमाज के बाद 300 लोग बाहर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे. 10-15 मिनट में हमने स्थिति पर काबू पा लिया. बिना किसी इजाजत के विरोध-प्रदर्शन किया गया था, इस वजह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प.बंगाल-लुधियाना-तेलंगाना में भी प्रदर्शन

इसके अलावा प.बंगाल के हावड़ा जिले में भी नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर मुसलमानों ने सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन किया. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया. इसके अलावा कोलकाता के पार्क सर्कल इलाके में भी भारी संख्या में मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया.

लुधियाना में भी मुसलमान नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी से नाराज नजर आए. उन्होंने नूपुर शर्मा का पुतला फूंका और नारेबाजी की. लुधियाना के शाही इमाम ने कहा, लुधियाना की जामा मस्जिद ने प्रदर्शन का आह्वान किया था. पैगंबर का अपमान करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. तेलंगाना के हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हुए और विरोध-प्रदर्शन करने लगे. बाद में पुलिस के पहुंचने पर स्थिति काबू में की गई. फिलहाल इलाके में सीआरपीएफ और पुलिस को तैनात कर दिया गया है. महाराष्ट्र के सोलापुर में भी नूपुर शर्मा के बयानों के विरोध में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जमा हुए. उन्होंने एक मार्च भी निकाला.

#WATCH | Maharashtra: Women carry out a protest march in Navi Mumbai against the controversial remarks by suspended BJP leader Nupur Sharma. pic.twitter.com/hiFVeSHZRE — ANI (@ANI) June 10, 2022

#WATCH | Maharashtra: A large number of people carry out a protest march in Solapur against the controversial remarks by suspended BJP leader Nupur Sharma. pic.twitter.com/dVpwrq0r3G — ANI (@ANI) June 10, 2022

