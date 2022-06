Prophet Remark Row: 'देश भर में हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ', जानें केंद्रीय मंत्री ने क्यों दिया ऐसा बयान

Prophet Remark Row Protest: शुक्रवार को नमाज के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शनिवार को कहा कि कुछ तत्व भारत की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हैं. यह एक खुला रहस्य है कि पाकिस्तान वह देश है जो भारत से ईर्ष्या करता है. मंत्री ने इन हिंसक विरोधों के पीछे पाकिस्तान की भूमिका का आरोप लगाया.

पटेल ने दावा किया कि कुछ कट्टरपंथियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी घटनाओं को निहित तत्वों द्वारा प्रायोजित किया जाता है. मंत्री ने कहा कि इस प्रवृत्ति के खिलाफ समाज को सतर्क रहना होगा. केंद्र सतर्क है और कानून के तहत जो भी अनुमति होगी, मामले में किया जाएगा. हालांकि, बहु-सांस्कृतिक देश में दरार को बढ़ावा देने की ऐसी प्रवृत्ति एक चुनौती और चिंता का विषय भी है.

#WATCH| Jabalpur, MP: While reacting to protests over religious controversial remark, Union Minister PS Patel says, "Pakistan is jealous of India's growth & peace. Creating this situation among a diverse population, which has no conflict, it is a challenge & matter of concern." pic.twitter.com/3WYMX4lePf

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 11, 2022