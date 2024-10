Omar Abdullah: उमर अब्दुल्ला ने LG से मुलाकात कर किया सरकार बनाने का दावा, बोले- नई हुकूमत में जम्मू से नहीं होगा भेदभाव

Omar Abdullah LG Meeting News: जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव में बंपर जीत दर्ज करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने आज शाम को श्रीनगर के राजभवन में जाकर एलजी मनोज सिन्हा को सरकार गठन के लिए दावा पेश किया. इससे पहले जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा के नेतृत्व में नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उमर अब्दुल्ला को समर्थन पत्र सौंपा. असेंबली में कांग्रेस के 6 विधायक जीतकर आए हैं. जबकि NC के 42 विधायक जीते हैं. इससे पहले 4 निर्दलीय विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) को अपने समर्थन का ऐलान कर चुके हैं. इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला को 52 विधायकों का समर्थन मिल चुका है. जबकि सरकार गठन के लिए 48 विधायकों की जरूरत है.

मैंने एलजी से मुलाकात कर अनुरोध पत्र सौंपा

एलजी से मिलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और सीएम उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'मैंने आज एलजी से मुलाकात की. इस दौरान मैंने उन्हें कांग्रेस, AAP और निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा. मैंने एलजी से शपथ ग्रहण समारोह के लिए तारीख तय करने का आग्रह किया, जिससे सरकार स्मूथ तरीके से अपना काम शुरू कर सके.'

#WATCH | Srinagar: After meeting LG Manoj Sinha, Jammu and Kashmir National Conference Vice President Omar Abdullah says, "I met the LG and handed over letters of support that I have received from the Congress, CPM, AAP and independents. I requested him to fix a date for the… pic.twitter.com/ecF6EBgCur

