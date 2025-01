इंडियन आर्मी के कमांडोज ऑपरेशन के दौरान अपने पास क्यों रखते हैं तेंदुए का पेशाब? पाकिस्तान हुआ था धुआं-धुंआ

Leopard urine used by Indian Army in Operation: आप सब देश की सेना से जुड़ी खबरें खूब देखते, पढ़ते, सुनते होंगे. आए दिन जम्मू-कश्मीर और भारत के बॉर्डर पर कोई न कोई भारतीय सेना के चल रहे ऑपरेशन की खबर आती रहती है. जहां भारतीय सेना अपने दुश्मनों का मुकाबला करके देश की रक्षा कर रही होती है. भारतीय सेना के जवानों का देश प्रेम किस हद तक होता है, यह हर भारतीय जानता है. देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के सम्मान में पूरा देश 15 जनवरी को सेना दिवस भी मनाता है. सेना दिवस पर भी बहुत सारे वीर सपूतों के बारे में देश को कई सारी नई जानकारी मिलती है. पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया के जमाने में सेना से जुड़े खूब सारे वीडियो, फोटो, जानकारी वायरल होती रहती हैं, ऐसे ही एक जानकारी सोशल मीडिया पर आई कि इंडियन आर्मी के कमांडोज ऑपरेशन के दौरान अपने पास तेंदुए का मल मूत्र रखते हैं.

भारतीय सेना अपने ऑपरेशन के दौरान तेंदुए का रखती है पेशाब?

देश को रक्षा के लिए भारतीय सेना अक्सर आंतरिक और बाह्य ऑपरेशन चलाते है. बात चाहे 2016 में पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की हो या फिर जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट. सेना समय-समय पर ऑपरेशन को अंजाम देते रहती है. पाकिस्तान में घुसकर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक तो हर भारतीय को याद भी होगा. अब बात आती है कि क्या सच में भारतीय सेना अपने ऑपरेशन के दौरान तेंदुए का मल-मूत्र रखती है. क्या है यह सच है? आइए जानते हैं पूरा मामला.

भारतीय सेना, तेंदुए का मल-मूत्र

इसके बारे में गूगल पर खोजने पर कोई आधिकारिक बयान या कोई पुष्टि तो नहीं है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ा एक किस्सा जरूर है. इंडिया टुडे में छपी 28 सितंबर 2018 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक 28-29 सितंबर, 2016 की रात को लगभग 12:30 बजे शुरू हुई और लगभग 4 घंटे तक चली. लेकिन सेना के लिए इस तरह के हमले की योजना बनाना आसान नहीं था. इस ऑपरेशन में जानवरों के तेंदुए के मूत्र का इस्तेमाल किया गया था.

There was a possibility of dogs in villages barking at us on the route. I knew they are scared of leopards. We carried leopard urine with us & that worked & dogs didn't dare to come forward: Lt General RR Nimbhorkar, Former Nagrota (J&K) Corps Commander on Surgical Strike (11.09) pic.twitter.com/rHRMUeIBZi

— ANI (@ANI) September 12, 2018