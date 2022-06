ONGC Chopper Incident: ONGC का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश, 4 की मौत; 5 को बचाया गया

ongc chopper emergency landing: मुंबई में ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग में चार लोगों की मौत हो गई. नौ लोगों के साथ हेलीकॉप्टर ने मंगलवार सुबह उड़ान भरी थी. मुंबई से तकरीबन 60 समुद्री मील दूर सागर किरण रिग के पास हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया.

Four persons have died in the chopper emergency landing incident at ONGC rig Sagar Kiran near Mumbai: ONGC

हादसे में चार लोगों की मौत

जुहू एयरपोर्ट के निदेशक एके वर्मा ने बताया कि सात ओएनजीसी यात्रियों और चालक दल के दो सदस्यों के साथ पवन हंस हेलीकॉप्टर ऑयल रिग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. बचाव अभियान में ओएनजीसी के तीन कर्मचारियों और चालक दल के दोनों सदस्यों को बचा लिया गया. तीन कर्मचारियों और एक अस्थायी ओएनजीसी कर्मचारी की मौत हो गई. उनके शवों को कूपर अस्पताल ले जाया गया है.

बिल्कुल नया था हेलीकॉप्टर

बताया गया है कि हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर सिकोरस्की एस 76 डी बिल्कुल नया था. इसका संचालन पवन हंस द्वारा किया जा रहा था. हादसे के बाद डोर्नियर विमान दमन एयरबेस से खोज और बचाव के लिए मौके पर पहुंचा. ओएनजीसी ने एक हेलीकॉप्टर और एक जहाज भी मौके पर भेजा है.

@IndiaCoastGuard deployed sea & air assets to rescue 2 crew & 7 pax of ONGC Pawan Hans Helicopter that crashed off #Mumbai today. MRCC(MBI) activated ISN & coordinating SAR in area. 02 survivors recovered so far pic.twitter.com/PxA4YPchGA

— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) June 28, 2022