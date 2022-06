Bulldozer action UP: बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी, पूछा- हत्या के आरोपी टेनी के बेटे का घर कैसे सुरक्षित?

Bulldozer action UP: उत्तर प्रदेश में हिंसा के बाद से लगातार बाबा का बुलडोजर आरोपियों पर कहर बरसा रहा है. लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) इस बात पर नाराज नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर ओवैसी ने इस कार्रवाई के खिलाफ अपनी बात रखी है. जिसमें ओवैसी ने गिरफ्तार हुई आरोपी आफरीन फातिमा और टेनी के बेटे पर सरकार के अलग-अलग रवैये पर निशाना साधा है.

इस मामले में ओवैसी ने दो ट्वीट किए हैं. उन्होंने लिखा है, 'आफरीन फातिमा और उसके परिवार के साथ खड़े होते हुए, यह सवाल है कि टेनी के बेटे पर 5 लोगों की हत्या का आरोप है. SC ने उनकी जमानत रद्द कर दी है. लेकिन उनका घर सुरक्षित क्यों है. यति और उसके साथी खुलेआम घूम रहे हैं. हिरासत में प्रताड़ना करने वाले पुलिस वालों की प्रशंसा होती है लेकिन मुखर मुसलमान होना अपराध है.'

In solidarity with @AfreenFatima136 & her family. Teni’s son is accused of killing 5 people. SC has cancelled his bail. But his house is safe. Yati & his accomplices are roaming freely. Cops carrying out custodial torture receive laurels but being a vocal Muslim is a crime 1/2

