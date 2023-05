2000 Rupee Note: क्या 500 रुपये के नोट भी होंगे वापस? ओवैसी ने क्यों पूछा ये हैरान करने वाला सवाल

ओवैसी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाहा कि क्या 500 रुपये के नोट भी वापस ले लिए जाएंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह 2,000 रुपये के नोट चलन से वापस ले रहे हैं. इसके एक दिन बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर पीएम मोदी से पांच सवाल पूछे हैं.

ओवैसी ने लिखा, टॉप अर्थशास्त्री पीएम मोदी से पांच सवाल. ओवैसी ने लिखा, आपने सबसे पहले 2,000 रुपये का नोट क्यों पेश किया? क्या हम 500 के नोट जल्द ही वापस लेने की उम्मीद कर सकते हैं? 70 करोड़ भारतीयों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, वे डिजिटल भुगतान कैसे करते हैं?

Five questions to Top Economist PM Modi@PMOIndia

1. Why did you introduce the 2000 note in the first place?

2. Can we expect 500 note to be withdrawn soon?

3. 70 crore Indians don't have a smart phone, how do they do digital payment?

4. What is the role of Bill Gates… https://t.co/9ykXtW9I2P

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 20, 2023