सेबी चीफ माधवी बुच को आज सवालों का करना था सामना, जानें किसके एक मैसेज पर टल गई पेशी?

Sebi chief Madhabi Puri Buch: संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के प्रमुख के सी वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधवी पुरी बुच के उपस्थित होने में असर्थता जताने के कारण समिति की आज प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई है. उन्होंने बताया कि गुरुवार को सुबह साढ़े नौ बजे बुच की तरफ से सूचित किया गया कि निजी वजहों के चलते वह दिल्ली नहीं पहुंच सकेंगी. वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘समिति की पहली बैठक में हमने फैसला किया था कि पहले विषय के रूप में हमारी नियामक संस्थाओं की समीक्षा की जाए. इसलिए हमने आज सेबी की प्रमुख को इस संस्था की समीक्षा के लिए बुलाया था.’’

मीटिंग में शामिल न होने की वजह आई सामने

उन्होंने कहा, ‘‘सबसे पहले समिति के समक्ष पेश होने से सेबी प्रमुख के लिए छूट की मांग की गई जिससे हमने इनकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने इसकी पुष्टि की थी कि वह समिति के समक्ष पेश होंगी. आज सुबह साढ़े नौ बजे सेबी प्रमुख और इसके अन्य सदस्यों की ओर सूचित किया गया कि निजी कारणों से वह दिल्ली की यात्रा नहीं कर सकतीं.’’

क्यों मान गए वेणुगोपाल?

वेणुगोपाल ने कहा कि एक महिला के आग्रह को देखते हुए आज की बैठक को स्थगित करने का फैसला किया गया. बैठक के एजेंडे में ‘‘संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित नियामक निकायों के कामकाज की समीक्षा’’ के लिए समिति के निर्णय के हिस्से के रूप में वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य शामिल थे.

PAC बैठक में बीजेपी सदस्यों को नहीं बोलने दिया गया?

उधर बीजेपी के नेता ने केसी वेणुगोपाल के रवैए पर ऐतराज जताया है. जिसके बाद एनडीए नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने जा रहे हैं. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कि "पीएसी की बैठक में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में हमारे पास गंभीर संदेह थे...पीएसी के अध्यक्ष (केसी वेणुगोपाल) का आज का आचरण, जिस तरह से उन्होंने हमें बोलने की अनुमति नहीं दी और चले गए, वह असंसदीय और राजनीति से प्रेरित है." ·

#WATCH | NDA leaders head to meet Lok Sabha speaker Om Birla.

"We had serious reservations about the procedure adopted in the PAC meeting...Today's conduct of the chairperson (KC Venugopal) of the PAC, the way he didn't allow us to speak and walked away is unparliamentary and… pic.twitter.com/ZQKuJLzuOO

— ANI (@ANI) October 24, 2024