यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग जारी, इस मुद्दे पर ले रहे अपडेट

नई दिल्ली: यूक्रेन-रूस विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी एक उच्च स्तर की मीटिंग करे रहे हैं. सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में ऑपरेशन गंगा की सफलता का अपडेट ले रहे हैं. इस बैठक में पीयूष गोयल भी मौजूद हैं. बता दें कि विदेश मंत्रालय के अनुसार सभी भारतीयों को खारकीव से निकाल लिया गया है.

PM Modi to chair a high-level meeting on the #Ukraine issue shortly. pic.twitter.com/3ZKkljKexs

— ANI (@ANI) March 5, 2022