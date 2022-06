Government Jobs: सरकारी नौकरी में निकलेगी छप्पर फाड़ के भर्तियां, पीएम मोदी ने दिया ये निर्देश

PM Modi on Government Jobs: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खुशखबरी दी है. पीएम मोदी ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी. ये काम मिशन मोड में होगा. प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस ने ये जानकारी मंगलवार को ट्वीट करके दी.

प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटल हैंडल से ट्वीट किया गया सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए. बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है.

PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.

— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2022