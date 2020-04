मॉरीशस, सेशेल्स को हर संभव मदद मुहैया कराएगा भारत: मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और मॉरीशस हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, विशेष तौर पर कोविड-19 (Coronavirus) महामारी की तरह के चुनौतीपूर्ण समय में. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत कोविड-19 से मुकाबले के लिए सेशल्स को हर संभव सहायता प्रदान करेगा.

मोदी मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ और सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे के ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने देशों को चिकित्सा खेप भेजने के लिए भारत को धन्यवाद दिया गया था.

मोदी ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ आपके नम्र शब्दों के लिए आपका धन्यवाद. भारत और मॉरीशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, खासकर इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय में.’’

Thank you, Prime Minister @PKJugnauth for your warm words. India and Mauritius are united by history, culture, language and the Indian Ocean. We will always stand by each other, especially in challenging times like this. https://t.co/b0RPdZkf74

मोदी प्रधानमंत्री जगन्नाथ के उस ट्वीट का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने आपूर्ति के लिए भारत को धन्यवाद दिया था.

जगन्नाथ ने ट्वीट किया था, ‘‘मैं भारत सरकार से चिकित्सा आपूर्ति के उदार दान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बहुत आभारी हूं, जो कल बुधवार, 15 अप्रैल को मॉरीशस पहुंची.’’ राष्ट्रपति फॉरे के कार्यालय ने भी ट्वीट करके भारत को चिकित्सकीय खेप भेजने के लिए धन्यवाद दिया था.

मोदी ने जवाब में कहा, ‘‘राष्ट्रपति डैनी फॉरे के उनके नम्र शब्दों के लिए आभारी हैं. सेशेल्स हमारे हिंद महासागर परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और प्रगति की हमारी दृष्टि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है.’’

Grateful to President Danny Faure for his kind words. Seychelles is a valued member of our Indian Ocean family, and an important pillar in our vision of Security and Growth for All in the Region. India will provide all possible support to Seychelles for fighting COVID-19. https://t.co/mZezWqsbfk

— Narendra Modi (@narendramodi) April 16, 2020