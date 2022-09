पूरी बाजू की शर्ट, अंगवस्त्रम और गले में रुद्राक्ष की माला; आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली पर इस अंदाज में दिखे पीएम मोदी

PM Modi Kerala Visit: पीएम नरेंद्र मोदी दो दिन के केरल दौरे पर हैं. उन्होंने गुरुवार को 'आदि शंकर जन्म भूमि क्षेत्रम' में पूजा-अर्चना की, जो आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली है. यह जगह केरल के एर्णाकुलम जिले के कलाडी गांव में है. पीएम मोदी इस दौरान पारंपरिक पोशाक में नजर आए. पीएम मोदी ने यहां 45 मिनट बिताए और पूजा-अर्चना की.

पीएम मोदी गले में रुद्राक्ष, पारंपरिक लुंगी, अंगवस्त्रम और पूरी बाजू की शर्ट में नजर आए. उनकी ये वेशभूषा यहां की संस्कृति से पूरी तरह मेल खा रही थी. यह पहला मौका था, जब पीएम मोदी केरल में इस स्टाइल में दिखाई दिए. पीएम मोदी ने उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर में आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था. तब भी वह रुद्राक्ष पहने नजर आए थे.

I feel very blessed to be at the Sri Adishankara Janmabhumi Kshetram. It is indeed a special place. Generations to come will remain indebted to the great Adi Shankaracharya for his rich contribution towards protecting our culture. pic.twitter.com/5VCwxcEbFq

— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2022