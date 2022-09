SCO समिट के लिए उज्बेकिस्तान पहुंचे पीएम मोदी, Xi Jinping से नहीं करेंगे मुलाकात

SCO Summit 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं. पीएम यहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के नेताओं की शिखर बैठक (15-16 सितंबर) में रिजनल और ग्लोबल इश्यू तथा इसके विस्तार पर चर्चा करेंगे. पीएम मोदी आज शाम (गुरुवार) उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हुए थे.

Prime Minister Narendra Modi arrives in Samarkand, Uzbekistan.

He will attend the 22nd Meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) here. pic.twitter.com/WxAOrcFX6I

— ANI (@ANI) September 15, 2022