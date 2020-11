Joe Biden ने भारत को लेकर दिया पहला बयान, PM मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात

वॉशिंगटन: अमेरिका (America) के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कहा है कि वह कोविड-19 (COVID-19) महामारी से पार पाने, वैश्विक अर्थव्यवस्था (Global Economy) को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने और एक सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ मिल कर काम करने के इच्छुक हैं.

बाइडेन के सत्ता हस्तांतरण दल ने यह जानकारी दी.

देश में तीन नंवबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी.

Spoke to US President-elect @JoeBiden on phone to congratulate him. We reiterated our firm commitment to the Indo-US strategic partnership and discussed our shared priorities and concerns - Covid-19 pandemic, climate change, and cooperation in the Indo-Pacific Region.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2020