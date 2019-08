PM मोदी भूटान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह भूटान दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए. प्रधानमंत्री दूसरी बार भूटान की यात्रा पर हैं. यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत बनाने की बात को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी. प्रधानमंत्री का यह भूटान दौरा वहां के प्रधानमंत्री लोतेय त्शेरिंग के आमंत्रण पर हो रहा है. भूटान रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए भूटान बेहद अहम है.

पीएम मोदी ने कहा, 'भारत और भूटान के बीच बेहतरीन द्विपक्षीय संबंध हैं और हमारी विस्तृत विकास साझीदारी, दोनों देशों के लिए लाभकारी पनबिजली सहयोग और मजबूत व्यापार एवं आर्थिक संबंध इसका उदाहरण हैं. हमारी साझी आध्यात्मिक विरासत और लोगों के बीच मजबूत आपसी संबंध इसे और मजबूत बनाते हैं.'

On 17th and 18th August, I will be in Bhutan for a bilateral visit that reflects the high importance attached to strong relations with our trusted friend and neighbour. I would be taking part in a wide range of programmes during this visit. https://t.co/X4LJXMscAc

