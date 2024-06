लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे ही बोलीं, संसद में होने लगा शोर

President Droupadi Murmu Speech: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रही हैं और और नई सरकार का रोडमैप पेश कर रही हैं.. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को और 18वीं लोकसभा चुनावों के बाद सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी.

सांसदों को बधाई

राष्ट्रपति मुर्मू ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, "मैं 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देती हूं. आप सभी देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर यहां आए हैं. देश और जनता की सेवा करने का यह अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है. मुझे पूरा विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे."

#WATCH | President Droupadi Murmu addresses a joint session of both Houses of Parliament, she says "A stable government with a complete majority has been formed in the country after six decades. People have shown trust in this Govt for the third time. People are aware that only… pic.twitter.com/kpt5OzM0Vx

— ANI (@ANI) June 27, 2024