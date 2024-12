Priyanka Gandhi: सोरोस मामला 1994 का.. अडानी पर चर्चा से डरती है BJP; प्रियंका का सरकार पर करारा प्रहार

Parliament Session: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को संसद में अडानी मुद्दे पर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अडानी मामले पर चर्चा करने से डरती है. प्रियंका गांधी ने कहा कि वे (भाजपा) अडानी मुद्दे पर चर्चा से डरते हैं. मैं संसद में नई हूं, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री को संसद में नहीं देखा गया. आखिर हम यह मुद्दा क्यों न उठाएं?

विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन

संसद परिसर में अडानी मामले पर विपक्षी सांसदों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने काले झोलों का इस्तेमाल किया जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के कार्टून छपे थे. झोलों पर 'मोदी-अडानी भाई-भाई' लिखा हुआ था. बीजेपी द्वारा सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंध का आरोप लगाने पर प्रियंका गांधी ने कहा, "यह सबसे हास्यास्पद बात है जो वे कह सकते थे. वे 1994 की किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. किसी को पता नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं. वे यह सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अडानी मुद्दे पर चर्चा न हो."

#WATCH | On BJP alleging links between George Soros and Sonia Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "It is the most ridiculous thing they could come up with. They are talking about some 1994 thing, no one has any record of it. No one knows what they are talking about.… pic.twitter.com/blGJWhxBu2

— ANI (@ANI) December 10, 2024