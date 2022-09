Project Cheetah: स्पेशल विमान से नामीबिया से भारत आएंगे चीते, इस पर बनी पेंटिंग जीत लेगी दिल!

PM Modi's birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन यानी 17 सितंबर का दिन इस साल खास होने वाला है. इस दिन देश में लुप्त हो चुके धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले वन्य प्राणी चीता की आमद होने वाली है. दरअसल, 70 साल बाद नामीबिया से 8 चीते भारत आने वाले हैं. इन्हें लेने के लिए विशेष विमान नामीबिया पहुंच चुका है. इन चीतों को पीएम मोदी मध्यप्रदेश के कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान (Kuno National Park) में छोड़े देंगे.

पेंटिंग से सजाया गया है स्पेशल विमान

इन चीतों को लेने के लिए जो खास विमान नामीबिया पहुंचा है, उसे खूबसूरत पेटिंग द्वारा सजाया गया है. विमान पर टाइगर की पेंटिंग लगाई गई है. बताया जा रहा है कि पहले नामीबिया से इस स्पेशल विमान के जरिए चीतों को जयपुर लाया जाएगा. इसके बाद हेलीकॉप्टर से उसी दिन मध्य प्रदेश के कूनो-पालपुर राष्ट्रीय उद्यान (Kuno National Park) लाया जाएगा. जिन्हें पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर देश को सौंपेंगे.

A special bird touches down in the Land of the Brave to carry goodwill ambassadors to the Land of the Tiger.#AmritMahotsav #IndiaNamibia pic.twitter.com/vmV0ffBncO

— India In Namibia (@IndiainNamibia) September 14, 2022