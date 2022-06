Prophet Controversy: नूपुर शर्मा विवाद पर इस्लामिक स्टेट ने दी भारत को धमकी, कई शहरों पर हमले की कही बात

Prophet Muhammad Controversy: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा विवाद के पैगंबर विवाद मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. इस मामले में अब इस्लामिक स्टेट ने भी एक न्यूज बुलेटिन जारी किया है. इस बुलेटिन में इस्लामिक स्टेट ने भारत पर हमले की धमकी दी है. इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) ने अपने मुखपत्र अल अजीम फाउंडेशन के माध्यम से एक समाचार बुलेटिन सेवा शुरू की है.

इस बुलेटिन में भारत और पैगंबर के मुद्दे पर फोकस किया है. इस बुलेटिन में नूपुर शर्मा के बयान को लेकर कई वीडियोज शेयर किए गए हैं. वीडियो में सबसे पहले भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा और मुसलमानों के घरों को बुलडोजर चलाते हुए दिखाया गया है. इसके बाद इसमें ISKP आत्मघाती हमलावरों के पिछले बयान शामिल हैं जो जहां भी संभव हो भारत के खिलाफ हमले करने की धमकी देते थे. न्यूज बुलेटिन में आतंकी संगठन पैगंबर के अपमान का बदला लेने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाने की धमकी देता है.

Islamic State Khurasan Province (ISKP) has begun a news bulletin service through its mouthpiece AlAzaim foundation. The first news bulletin is focused on India and the issue of blasphemy. 1/4 pic.twitter.com/Sv4w2c7stA

— The Khorasan Diary (@khorasandiary) June 14, 2022