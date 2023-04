Wrestlers Protest: टूटा पहलवानों के सब्र का बांध, सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, बोले- अब बस...

Why Wrestlers are Protesting: 60 घंटे से ज्यादा वक्त तक इंतजार करने के बाद जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. बीते 24 घंटे से धरने पर बैठे पहलवानों का सब्र अब कमेटी और पुलिस की कार्रवाई पर जवाब दे गया है. ज़ी मीडिया से बातचीत में बजरंग पुनिया ने ये साफ किया था कि अब उन्हें कोर्ट से ही उम्मीद है जिसके चलते विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों की ओर से याचिका दाखिल की गई.इस बीच भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation of India) के चुनाव पर रोक लगा दी गई है. जानकारी के मुताबिक इंडियन ओलंपिक फेडरेशन एक समिति का गठन करेगा, जो अगले 45 दिन में WFI का चुनाव कराएगी.

क्या है मामला देश के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कई नामी पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए दिग्गज मुक्केबाज एमसी मेरीकॉम की अगुआई में पांच सदस्यीय निगरानी समिति की घोषणा की थी. महिला पहलवानों की ओर से दायर याचिका में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरणसिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत देने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई. सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुडा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मंगलवार को जल्द सुनवाई की मांग करेंगे. पहलवानों को राजनीतिक दलों का समर्थन धरने पर बैठे पहलवान साफ कह चुके हैं कि अब उन्हें किसी से परहेज़ नहीं. कोई भी राजनीतिक दल का शख्स उनके साथ मंच साझा कर सकता है इस बयान के ठीक बाद से ही राजनीतिक दलों में भी प्रदर्शन को लेकर हलचल शुरू हुई है. सोमवार को AAP से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष धरने पर बैठे पहलवानों से मिलने और अपना समर्थन देने जंतर-मंतर पहुंच सकते हैं. दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय की ओर से गठित जांच समिति से रिपोर्ट मांगी है. अधिकारी ने कहा कि अभी तक डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ सात शिकायतें मिली हैं और उन सभी की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|