Navjot Singh Sidhu ने Jawaharlal Nehru के साथ शेयर की पिता की फोटो, जताया Congress आलाकमान का आभार

चंडीगढ़: पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने उन पर भरोसा करने के लिए कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया है. सिद्धू ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) के साथ अपने पिता की एक फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे पिता भी एक कांग्रेसी थे. मैं पंजाब कांग्रेस के अजेय किले को और मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ता के साथ काम करूंगा.

नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, 'समृद्धि, विशेषाधिकार और स्वतंत्रता को न केवल कुछ के बीच, बल्कि सभी के साथ साझा करने वाले मेरे पिता एक कांग्रेस कार्यकर्ता शाही घराने को छोड़ कर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, देशभक्ति के लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी. फिर किंग्स एमनेस्टी से राहत मिलने के बाद वे डीसीसी के अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी और एडवोकेट जनरल बने.'

To share prosperity, privilege & freedom not just among a few but among all, My father a Congress worker left a royal household & joined freedom struggle, was sentenced to death for his patriotic work reprieved by King’s Amnesty became DCC President, MLA, MLC & Advocate General. pic.twitter.com/fTv0eNlNyt

सिद्धू ने अगले ट्वीट में लिखा कि आज उसी सपने को पूरा करने के लिए आगे काम करने, पंजाब कांग्रेस के अजेय किले को मजबूत करने के लिए, मुझ पर विश्वास करने और मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का का आभारी हूं.

Will work along every member of Congress family in Punjab to fulfil the mission of #JittegaPunjab as a humble Congress worker to Give Power of the People Back to the People through the #PunjabModel & High Command’s 18 Point Agenda ... My Journey has just begun !!

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) July 19, 2021