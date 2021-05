Punjab Police का ‘चोर’ Head Constable सस्पेंड, सोशल मीडिया पर Viral हो रहा है अंडे पर हाथ साफ करने का Video

चंडीगढ़: पुलिस (Police) पर डराने-धमकाने और उगाही करने जैसे तमाम आरोप लगते रहते हैं, अब पंजाब (Punjab) से आए एक वीडियो ने ऐसे आरोपों को गलत करार देने वाली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पुलिसकर्मी को अंडा चुराते दिखाया गया है. हालांकि, घटना सामने आने के बाद आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है. लेकिन पुलिस की वर्दी पर ‘चोरी’ का जो दाग लगा है, वो इतनी जल्दी धुलने वाला नहीं है.

सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल वीडियो (Viral Video) में पंजाब पुलिस का एक हेड कांस्टेबल सड़क के किनारे खड़े ठेले से अंडा चुराते नजर आ रहा है. आरोपी की पहचान प्रीतपाल सिंह (Pritpal Singh) के तौर पर हुई है, जो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पुलिस स्टेशन में तैनात है. मामला सामने आने के बाद प्रीतपाल को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

A video went viral wherein HC Pritpal Singh from @FatehgarhsahibP is caught by a camera for stealing eggs from a cart while the rehdi-owner is away and putting them in his uniform pants.

He is suspended & Departmental Enquiry is opened against him. pic.twitter.com/QUb6o1Ti3I

— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) May 15, 2021