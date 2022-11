T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार के बाद देश विरोधी नारे? मोगा में आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट

Clashed in Moga over Pak vs Eng match: टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल (T20 World Cup Final) में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार के बाद पंजाब के मोगा में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए. छात्रों का एक गुट बिहार का है और दूसरा गुट जम्मू कश्मीर का है. मैच के दौरान जम्मू कश्मीर के छात्रों पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा है.

विवाद के बाद पत्थरबाजी तक पहुंच गई बात

पंजाब के मोगा में रविवार को टी-20 विश्वकप के फाइनल को लेकर बिहार और जम्मू-कश्मीर के छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए. बिहार के छात्रों का आरोप है कि मैच के दौरान जम्मू कश्मीर के छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए. आरोप-प्रत्यारोपों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई. वहीं, जम्मू कश्मीर के छात्रों का कहना है कि पाकिस्तान की हार के बाद बिहार के छात्रों ने अभद्र टिप्पणी की. जम्मू कश्मीर के छात्रों का ये भी आरोप है कि हॉस्टल वार्डन ने भी उनका साथ नहीं दिया.

पत्थरबाजी में कुछ छात्रों को आई हैं मामूली चोटें

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस घटना में कुछ छात्रों को मामूली चोटें आई हैं. पुलिस ने कहा कि छात्रों का एक समूह एक इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन कॉलेज के छात्रावास में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच देख रहा था. मैच के बाद जम्मू-कश्मीर और बिहार के कुछ छात्रों के बीच कुछ मुद्दों पर बहस हो गई, जिसके कुछ ही देर बाद उन्होंने एक-दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया. पुलिस ने बताया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों का एक दल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. घटना की जांच की जा रही है.

पाकिस्तान को हरा इंग्लैंड बना टी20विश्व कप चैंपियन

इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के फाइनल में रविवार को मेलबर्न में पाकिस्तान को पांच विकेट से शिकस्त (England beat Pakistan) देकर दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 137 का स्कोर बनाया था और इंग्लैंड के सामने 138 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे इंग्लैंड की टीम ने 19 ओवर में पांच विकेट गंवा कर आसानी से हासिल कर लिया.

