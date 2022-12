Congress Leader Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान के बूंदी जिले से पार्टी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ सोमवार को एक बार फिर शुरू हुई. राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में उनकी बहन एवं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की.

राहुल गांधी की इस यात्रा में प्रियंका गांधी की बेटी मिराया वाड्रा भी शामिल हुईं. यात्रा में मिराया मां प्रियंका, पिता रॉबर्ट वाड्रा और मामा राहुल गांधी के साथ नजर आईं. बता दें कि रॉबर्ट और प्रियंका के दो बच्चे हैं. मियारा छोटी हैं. उनसे बड़े रेहान हैं. दोनों की उम्र में एक साल का अंतर है. दोनों बच्‍चे मीडिया की नजरों से दूर रहते हैं. पब्लिक लाइफ में दोनों बेहद कम नजर आए हैं.

Congress MP Rahul Gandhi, party's general secretary Priyanka Gandhi Vadra, along with her husband Robert Vadra and their daughter Miraya Vadra participated in the Bharat Jodo Yatra, in Rajasthan.

