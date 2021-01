BJP के सवालों पर बौखलाए राहुल गांधी, बोले- जेपी नड्डा कौन हैं, क्या मेरे प्रोफेसर हैं?

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा (JP Nadda) के यह आरोप लगाने की निंदा की कि वह किसानों को भड़काते हैं. उन्होंने कहा कि 'जेपी नड्डा कौन हैं और मुझे उनकी बात का जवाब क्यों देना चाहिए. क्या वह मेरे प्रोफेसर हैं? मैं उन्हें नहीं, देश को जवाब दूंगा.'

इससे पहले नड्डा ने राहुल गांधी के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे. अपने पहले ट्वीट में नड्डा ने कहा, 'अब जब राहुल गांधी अपनी मासिक छुट्टी से लौट आए हैं, तो मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा. मुझे उम्मीद है कि वह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे.

Now that Mr. @RahulGandhi has returned from his monthly vacation, I would like to ask him some questions. I hope he will answer them in his today’s Press Conference.

