Rahul Gandhi Speech: भगवान शिव की तस्वीर दिखा राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा, पीएम मोदी ने खड़े होकर किया विरोध

लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी vs नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वाला सीन दिखाई दिया. राहुल भाजपा पर एक-एक हमले कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने हिंदुओं को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खड़े होकर आपत्ति जताई. पीएम ने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है. पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है. इसके बाद राहुल ने गरजते हुए कहा- नहीं, नहीं. बीजेपी को, आपको कहा है. बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है. आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं हैं. इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग हंगामा करने लगे.

#WATCH | After LoP Lok Sabha Rahul Gandhi attacks him, PM Modi responds by saying, "Calling the entire Hindu community violent is very serious." pic.twitter.com/tI5l8I7idE

दोपहर में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो सत्तापक्ष के सदस्यों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए. राहुल को अपनी स्पीच बीच में ही रोकनी पड़ी. स्पीकर खामोश रहे. इसके बाद मोदी-मोदी के नारे गूंजने लगे. स्पीकर कभी बाएं देखते, कभी दाएं देखते. राहुल ने जय संविधान कहा और विपक्ष में हंसी की लहर दौड़ गई. राहुल ने पीछे मुड़कर कहा- कॉपी है क्या? (वह संविधान की कॉपी मांग रहे थे.)

उन्होंने कहा कि इसकी हमने रक्षा की है. देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है. अच्छा लग रहा है कि बीजेपी के लोग हर 2-3 मिनट पर संविधान-संविधान कह रहे हैं.

राहुल ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में संविधान पर लगातार हमले हुए हैं. जिसने भी... इसके बाद फिर शोर बढ़ गया. सत्तापक्ष के सदस्यों ने विरोध जताया तो विपक्ष के लोग भी खड़े हो गए. राहुल ने कहा- अभी वॉर्मअप हो रहा है. हममें से कई पर निजी हमले हुए, हममें से कई नेता अब भी जेल हैं. न केवल विपक्ष बल्कि कोई भी जो सत्ता के केंद्रीकरण, पैसे के केंद्रीकरण, दलित-अल्पसंख्यक पर दमन का विरोध कर रहा था, उसे दबाया गया. मुझ भी हमले हुए, सरकार के निर्देश पर, जाहिर है पीएम के द्वारा हुए होंगे. 20 से ज्यादा केस, 2 साल जेल की सजा. घर भी ले लिया गया पर कोई समस्या नहीं. जानबूझकर गाली दी गई और अटैक किए गए. 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की.

राहुल ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई

उन्होंने कहा कि पूछताछ के आखिर में ऑफिसर ने ऑफ-कैमरा कहा कि आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं? राहुल ने कहा कि आज मैं आरएसएस और भाजपा के अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, जो पूरा विपक्ष इस्तेमाल करता है. यह आइडिया कहां से आता है. और हमें वो ताकत कहां से मिली है. इसके बाद राहुल ने शंकर भगवान की तस्वीर दिखाई. स्पीकर ने रोका और एक मिनट रुकने के लिए कहा. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपने सवाल उठाया. आपके माननीय सदस्यगण 352 का नियम बता रहे थे. आपने कहा कि नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए. नियम में कोई भी प्लेकार्ड या तस्वीर नहीं दिखाया जा सकता.

राहुल ने सवाल किया कि क्या इस सदन में शिवजी का फोटो दिखाना मना है? आप बस ये बता दीजिए. शिव जी का चित्र इस सदन में मना है. अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे इनसे प्रोटेक्शन मिली लेकिन आप मुझे रोक रहे हैं. इसके बाद मेरे पास और भी चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था. पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता समझता है. मैं इस तस्वीर को क्यों लाया क्योंकि इस तस्वीर में आइडिया टू डिफेंड है. शिवजी के गले में सांप हैं, इसके पीछे का मकसद है किसी ने डरना नहीं चाहिए. इसके बाद राहुल ने गुरु नानक की तस्वीर दिखाई. फिर शोर होने लगा.

हिंदू, शिव और त्रिशूल

आगे राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया. ये देश डर का देश नहीं है. हमारे सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की. डर मिटाने की बात की. डरो मत, डराओ मत. और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत. दूसरी तरफ शिवजी अभय मुद्रा दिखाते हैं. अहिंसा की बात करते हैं. और त्रिशूल गाड़ देते हैं. इसके बाद राहुल ने सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं 24 घंटा हिंसा-हिंसा-हिंसा. नफरत-नफरत-नफरत. असत्य-असत्य-असत्य. आप हिंदू हो ही नहीं. राहुल ने कहा कि हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए.

#WATCH | Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "All our great men have spoken about non-violence and finishing fear...But, those who call themselves Hindu only talk about violence, hatred, untruth…Aap Hindu ho hi nahi…"

PM Modi is present in the House. pic.twitter.com/mdHtPI9TvL

— ANI (@ANI) July 1, 2024