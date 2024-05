Pune Porsche Crash: ...तो ट्रक ड्राइवर से भी निबंध लिखवाओ, पुणे कार एक्सिडेंट में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी

Rahul Gandhi on Pune Porsche Accident: पुणे में तेज रफ्तार कार से युवक-युवती को उड़ा देने और फिर आरोपी को एक्सीडेंट पर निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ देने के मामले में देशभर में गुस्सा भड़का हुआ है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के राज में देश में दो तरह के हिंदुस्तान बन रहे हैं. एक अमीरों का मुल्क और एक गरीबों का. अगर अमीर बाप के बेटे को 2 लोगों को मारने पर निबंध लिखने की शर्त पर छोड़ दिया जाता है तो इसी तरह के एक्सिडेंट मामलों में ट्रक, बस और ऑटो ड्राइवर से निबंध लिखवाकर क्यों नहीं छोड़ा जाता.

अमीर के लड़के को निबंध लिखवाकर छोड़ दिया गया- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'जब कोई ऑटो रिक्शा चालक, कैब चालक, बस या ट्रक चालक अनजाने में किसी की हत्या कर देता है तो उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है. यहां तक कि जेल की चाबियां भी फेंक दी जाती हैं. वहीं, अगर अमीर परिवार का 17 साल का लड़का नशे में धुत होकर पोर्श कार से कुचलकर दो लोगों को मार देता है और उसे निबंध लिखवाकर छोड़ दिया जाता है.'

ऑटो-ट्रक ड्राइवरों से भी इसी तरह निबंध क्यों नहीं लिखवाते?

राहुल गांधी ने पुणे की घटना पर आक्रोश जताते हुए कहा, 'अमीर घर का 16-17 साल का लड़का पोर्श गाड़ी चलाकर दो लोगों की हत्या करता है तो उसको कहा जाता है निबंध लिख दो और फिर उसे छोड़ दिया जाता है. अगर यही इंसाफ है तो फिर बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर से भी ऐसी ही दुर्घटनाओं में निबंध क्यों नहीं लिखवाते?’

मोदी सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देश में 2 तरह के हिंदुस्तान बना रहे हैं. एक वो जो अमीरों का है और दूसरा वो जिसमें गरीब रहते हैं. उन्होंने आगे लिखा, ‘नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि देश में दो तरह के हिंदुस्तान बन रहे हैं. एक अरबपतियों का और दूसरे गरीबों का. इस पर उनका जवाब आता है क्या मैं सबको गरीब बना दूं. लेकिन सवाल ये नहीं है- सवाल असल में न्याय का है. इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए. इसलिए हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं.

#WATCH | Panchkula, Haryana: Congress leader Rahul Gandhi says, "A 17-year-old boy in Pune drives a Porsche after drinking alcohol, kills 2 people and is asked to write an essay. If he writes an essay, then ask bus drivers, truck drivers, tempo drivers to write essays too..." pic.twitter.com/jozI6Wqfiw

