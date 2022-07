पत्नी को किसी और के साथ देखा तो बौखलाया पति, पेड़ पर बांधकर डंडे से पीटा; अब पति समेत 4 हुए अरेस्ट

Husband and Brother in law Arrest for Assaulting Woman: राजस्‍थान के बांसवाड़ा जिले में एक महिला को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. बांसवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने कहा कि महिला को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें महिला का पति और जेठ भी शामिल है. वहीं, 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है.

बेरहमी से पिटाई

बता दें कि बांसवाड़ा जिले में पत्नी को उसके दोस्त के साथ देखकर पति बौखला गया था. उसने पत्नी को पेड़ से बांधकर जमकर डंडे मारे. पति की बेरहमी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पत्नी और युवक को उसने सात घंटे तक पेड़ से ही बांधे रखा. नौ सेकंड में 9 बार डंडे मारे. यह पूरा मामला तब सामने आया, जब घटना के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

एक्शन में पुलिस

वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग पूरी तरह से एक्शन में आ गया. एसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान की गई और मामले में एफआईआर दर्ज की गई. इसके बाद 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया.

निजी काम से गई थी महिला

जानकारी के अनुसार, वारदात की शुरुआत शक के साथ हुई. पीड़ित महिला अपने निजी काम से घाटोल कस्बे गई थी. उनका ससुराल हेरो गांव में है और पीहर मिया का पाड़ला में. महिला की मुलाकात गोर्द्धन पड़ौली (निचलापाड़ा) निवासी उसके पुराने दोस्त देवीलाल पुत्र शांति मईड़ा से हुई. युवती ने पुलिस को बताया कि वहां पर उसने देवीलाल को उसकी मौसी सास के घर मुड़ासेल छोड़ने की बात कही. पेशे से ड्राइवर देवीलाल ने उसे उसकी मासी सास के घर छोड़ा, जहां शक के आधार पर मासी सास ने उन्हें बंधक बना लिया. इसके बाद में इसकी सूचना हेरो निवासी पति महावीर कटारा को दी.

7 घंटे तक पेड़ से बांधा

इसके बाद पति और ससुर सहित घर के अन्य लोग उसे क्रूजर जीप में लेकर ससुराल आए. वारदात में मामा ससुर के दो लड़कों के साथ तीन अन्य लोग भी शामिल थे. पीड़िता ने आरोप लगाया कि जीप से लाने के बाद आरोपियों ने उसके साथ देवीलाल को भी पेड़ से बांध दिया. इसके बाद पति महावीर, जेठ कमलेश, जेठानी सुका और मामा ससुर के लड़कों ने लकड़ी, डंडों और जूतों से जमकर मारपीट की. करीब 7 घंटे तक पेड़ से बांधकर पिटाई करते रहे.

तीन वीडियो आए सामने

इसके बाद सामाजिक स्तर पर भांजगड़ा (समझौता) कर देवीलाल से रुपये लिए गए, इसके बाद देवीलाल अपने घर चला गया, जबकि आरोपी पति महावीर ने पत्नी को पिता के घर छोड़ा. बता दें कि पीड़िता और उसके पति महावीर की शादी को अभी करीब छह महीने ही हुए हैं. उनकी कोई संतान भी नहीं है. इससे पहले आरोपियों ने मारपीट से जुड़े तीन वीडियो बनाए थे. इनका एक वीडियो 35 सेकंड का था, जबकि दूसरे वीडियो 32 और तीसरा 8 सेकंड का.

पीड़िता का मेडिकल

एक वीडियो में आरोपियों ने युवती से घाटोल जाने की वजह पूछी थी. घाटोल बांसवाड़ा में पड़ता है. इसके बाद पुलिस ने घाटोल से सटे खमेरा, घाटोल, मोटा गांव और भूंगड़ा थाने इलाकों में पड़ताल की. लोकेशन ट्रेस होने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची. आरोपी समेत 6 लोगों को डिटेन किया गया. पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है.

महिला और शख्स के बीच नहीं है कोई रिश्ता

वहीं, अब तक की पूछताछ में युवक-युवती के बीच केवल फ्रेंडशिप होना सामने आया है. उनके बीच किसी तरह के रिश्ते की पुष्टि नहीं हुई है. केवल शक के आधार पर पति और आरोपियों ने वारदात की है. आगे जांच में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

केंद्रीय मंत्री ने किया ट्वीट

वहीं, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो शेयकर करते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के गृह मंत्रालय ने गुंडे-बदमाशों को खुली छूट दी है, जैसे जंगल में भूखे भेड़िए घूमते हैं. जरूरी है कि इस वीडियो की जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कार्रवाई हो, लेकिन भेड़ियों की संरक्षक इस सरकार से उम्मीद बेमानी है. आवाज हमें ही उठानी होगी.

