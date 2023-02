ब्यावर: 195 देशों के भविष्य का चलेगा पता, 10 साल से इस मशीन पर हो रहा है परिक्षण

Future of 195 countries will be known soon: अजमेर जिले के ब्यावर के सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलोजर दिलीप नाहटा ने एक अनोखी लैब मशीन का अविष्कार किया है. जिससे 195 देशो के पूर्वानुमान की भविष्यवाणी की जा सकती है.