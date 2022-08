राजस्थान में फोन टेप मामला: मंत्री विश्वेंद्र सिंह और बेटा आमने-सामने, अनिरुद्ध बोले- केंद्रीय मंत्री की आवाज नहीं

भरतपुर: राजस्थान में फोन टेप मामले को लेकर गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह आमने-सामने हैं. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि फोन टेपिंग केस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की आवाज नहीं है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वॉयस सैंपल न देने के पिता मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के बयान को री-टवीट करते हुए लिखा कि फोन टेप वॉइस जो मानेसर कांड के दौरान वायरल हुई वह गजेंद्र सिंह शेखावत की ना होकर जयपुर के खातीपुरा के रॉयल हेरिटेज के निदेशक प्रदीप शेखावत की है.

अनिरुद्ध सिंह के रीट्वीट के बाद अब बड़ा सवाल यह उठता है? कि वौइस सैंपल में यदि गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज नहीं थी तो फिर अनिरुद्ध सिंह को यह कैसे पता की यह आवाज रॉयल हेरिटेज के निदेशक प्रदीप शेखावत की है?

It is NOT Gajendra Singh Ji’s voice. It is the voice of Pradeep Singh , Director Royal Heritage Haveli Jaipur Khatipura.

