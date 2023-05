Do you know क्या है 'शैतान की केतली' जहां समा जाती है एक पूरी नदी

Do you know devil kettle:अमेरिका के सुपीरियर लेक के उत्तरी किनारे पर मिनासोटा के Judge C. R. Magney State Park में एक नदी है. इस नदी में हो रहे अजूबों की वजह से वैज्ञानिक काफी असमंजस में पड़ गए है.