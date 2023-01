Science Facts: कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई का क्या है राज, क्यों करते है एक दूसरे से नफरत, ये है विज्ञान का दावा

Do cats and dogs really hate each other: हम जब भी अपने भाई बहनों से लड़के है तो हमारे बुजुर्ग हमें यह कहते हुए छुड़वाते है कि क्यों कुतें बिल्ली के जैसे लड़ रहे हो, फिर हम भी यह सोचते है कि क्या वाकई में हम उनकी तरह लड़ते है तो चलिए आज इस तर्क को जान लेते है कि आखिर विज्ञान इसे लेकर क्या सोचता है.