बीकानेर के सरकारी हॉस्पिटल में मरीज रोने को क्यों है मजबूर? क्या राइट टु हेल्थ के बाद बदलेगी सूरत!

Right to Health Impact in Bikaner: प्रदेश सरकार राइट टु हेल्थ को लेकर बिल लाकर आमजन को प्राइवेट हॉस्पिटल में संपूर्ण सुविधा देने का वादा कर रही है है वहीं दूसरी ओर सीमावर्ती क्षेत्र में खुद के सरकारी हॉस्पिटल में मरीज रोने को मजबूर हो रहे है.