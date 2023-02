Rajasthan Budget 2023: युवाओं पर बरसी CM गहलोत की कृपा, 100 जॉब मेगा फेयर लगाए जाएंगे

Rajasthan Budget 2023: राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत आज अपनी सरकार का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं. हालांकि बजट की शुरुआत में गलत पेज पढ़े जाने की वजह से विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा लेकिन इसके बाद सारा मामला शांत हो चुका है. सीएम अशोक गहलोत के बजट के पिटारे से राजस्थान के युवाओं के लिए तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा की गई है. साल 2023 के बजट में सीएम अशोक गहलोत ने युवाओं के लिए तो जॉब फेयर लगाने का अनाउंसमेंट किया गया है.

युवाओं को मुख्यमंत्री गहलोत का शानदार तोहफा मिला है. पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने STF गठित करने की घोषणा की है.

राजस्थान में नई युवा नीति आएगी.

साथ ही भर्तियों के लिए अब हर जिले में सेंटर खुलेगा.

कई सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे.

अब भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

विवेकानंद यूथ हॉस्टल्स बनेंगे.

उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए सरकारी कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे.

उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सुधार के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी.

एनएसएस और स्काउट गाइड को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी.

75 करोड़ की लागत से युवा महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है.

जोधपुर, कोटा उदयपुर में 10 करोड़ की लागत से जिला मुख्यालयों पर हॉस्टल्स बनाए जाएंगे.

जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा.

सभी भर्ती परीक्षाओं को निशुल्क करवाने की घोषणा.

सभी मुख्यालयों पर सावित्री बाई फुले महाविद्यालय बनाए जाएंगे.

जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनाने की बड़ी घोषणा.

राजकीय महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे.

नई ITI कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई.

युवाओं के लिए घोषणा करते समय गहलोत ने US के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का वाक्य 'We cannot always build the future for our youth पढ़ा.

बालिकाओं को स्कूटियों की संख्या हर साल 20 हजार से 30 हजार की गई.

महिला उद्यमियों को रोजगार भत्ता मिलेगा.

शोध करने वाले छात्रों को करीब 30 हजार की मदद मुहैया करवाई जाएगी.

युवाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकार मदद करेगी.

10 हजार मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप की मदद मिलेगी.